OGLASILA SE VERICA RAKOČEVIĆ NAKON INFORMACIJE DA JOJ JE ĆERKA U KARANTINU: Jako sam zabrinuta, nismo se čule!

Nakon vesti da je ćerka kreatorke Verice Rakočević, Elena Karaman Karić u karantinu zajedno sa sinom Simonom, po povratku sa ostvra Bali, oglasila se njena majka koja je rekla

"Nismo se čule, ona nema telefon, znam da je negde u karantinu, na teritoriji Srbije, a gde ne znam. Jako sam zabrinuta, znam samo da je ona prebačena odmah sa aerodroma u taj karantin, negde u Srbiju, a gde, još uvek ne znam", rekla nam je Verica koja je trenutno na Avali sa svojim mužem Veljkom Kuzmančevićem.

"Ne izlazim iz kuće jer spadam u grupu građana koji moraju ostati u potpunoj izolaciji. Radim po kući, radim u bašti, završavam sve što je potrebno i jako me uznemiravam kada vidim koliko smo društveno neodgovorni. Ulice su pune ljudi koji ne shvataju u kakvu opasnost dovode sebe i druge. U Kini su rešili problem nediscipline. Mrežama su hvatali ljude, a ako je potrebno i ovde to treba uraditi, jer smo po nedisciplini uvek bili ispred svih, a situacija je nikada ozbiljnija. Ja ovakvu situaciju ne pamtim", kaže kreatorka i dodaje da je sada muče mnogi problemi.

"Trdim se i radim svakodnevno, konstruktivno provodim vreme. Ipak, ne mogu da čitam, ne mogu da se koncentrišem. Brine me gde su moji ljudi. Uskoro moram i da podelim plate svojim zaposlenima, ali ne znam kako ću jer mi u mesecu zaradimo onoliko koliko i prodamo, a sada ne radimo, zatvoreno je sve. To me jako brine", kaže ona.

