NISU SVI DISCIPLINOVANI: Vanja Mijatović otkrila kako provodi dane u izolaciji! A evo za koga je najviše ZABRINUTA

Vanja Mijatović se oglasila i rekla kako provodi dane u karantinu, ali i od čega najviše strahuje.

"Iskreno ja sam u samoizolaciji od pre nego što je objavljeno sve ovo. Imam fobiju od bakterija, virusa tako da to nije ništa čudno za mene. Ja sam kućni tip i za mene ovo uopšte nije teško. Koristim ovo vreme da regenerišem telo, um, da se naspavam kao čovek da ne moram nigde da jurim, da žurim, da ne nosim šminku, da nisam na štiklama, započinje Vanja i dodaje:

"Što se policijskog časa tiče mislim da samo trebali još ranije da ga uvedemo, ali ne pitam se ja sva sreća. Ljuti me to što ljudi izlaze kao da su na odmoru, kao da je prvi maj pa svi roštiljaju, voze rilere... Ali bože moj nisu svi disciplinovani".

Na pitanje da li je brine situacija u svetu ona je rekla, s obzirom da se njen brat Vladan Mijatović bavi muzikom i živi u Americi:

"Uh jako mi je neugodno kada čujem podatke iz susednih zemalja, i ranije sam pomno sve pratila, sada ugasim televizor jer me sve to guši, jer mi sve to stvara dodatni strah pa mi je lakše da ne gledam. U suštini najviše me plaši situacija u Nju Jorku jer tamo je sada baš kritično, ali hvala bogu pa je vrlo disciplinovan kao i ja."

Od aktivnosti u toku dana ističe da joj najviše nedostaje pevanje i prijatelji.

"Nedostaje mi pevanje najviše iskreno, i prijatelji, i ništa više. Pevam po kući, pevam na terasi, pevam u hodniku i nadam se da komšijama to ne smeta, mada dobace mi da im je lepo da me slušaju, pa samim tim verujem da im i ne smeta", rekla je Mijatovićeva.

