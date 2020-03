TO MI JE NAJVEĆA GREŠKA U ŽIVOTU! Anastasija ŠOKIRALA priznanjem! Pre nje NIKO nije bio ovako iskren! (VIDEO)

Pevačica Anastasija Ražnatović iz izolacije u svojoj sobi podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu najintimnije delove iz svog života, pa tako i otkrila koja joj je bila najveća životna greška. U iskrenoj ispovesti mlada pevačica naglasila je da je najbolje slušati samo sebe, a evo i kako je to shvatila:

"To je bilo kada sam imala 12-13 godina, sviđao mi se jedan dečko i bila sam sa jednom drugaricom koja je bila starija od mene četiri godine i mislila sam da je mnogo iskusnija. Ona me je posavetovala da mu pošaljem stih. On se posle toga nikada nije javio, nismo se niti videli niti čuli. Dobro me je posavetovala i želela sam da se ubijem posle toga", ispričala je Anastasija i objasnila da je najbolje da slušate samo sebe.

Kurir.rs

Kurir