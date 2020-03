LENA ČOLAK MI JE UZELA PESMU I SNIMILA SPOT: Milica ljuta jer je sve urađeno BEZ njenog znanja! Evo kome je ZAMERILA

Pevačica Milica Todorović je jako zamerila jer je mlada pevačica Lena Čolak uradila kaver i spot za njenu pesmu bez njenog znjana.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Pinkova zvezda koja je poznata po tome što joj jedna strana kose crna a druga plava poželela je da njen prvi caver bude upravo ova prelepa balada. Milica nije obaveštena, već je za ovo saznala kada se spot pojavio na jutjubu. Odmah je poludela, a evo šta ona misli o svemu ovome.

foto: Printscreen

"Jako sam zamerila što je moja pesma obrađena i što je snimljen spot za moju pesmu za koju ni ja nisam snimila spot. Nisam zamerila Leni, ali jesam Suzani Dinić, kod koje je ona išla u školu pevanja. Nije mi bilo jasno kako neko može da snimi spot za moju pesmu, a ja spot za tu pesmu nemam. Pa sam se pitala kako to ide sa jutjubom. Devojka mi uzela pesmu, i snimila spot. Onda su mi objasnili da je to samo cover i ja sam rekla, ok. Lepo je Lena to otpevala", rekla je Milica na kontu toga što je njena pesma obrađenja od strane Pinkove zvezde.

Kurir.rs / Alo / M.M

