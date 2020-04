DARKO OTVORENO O DROGI I ALKOHOLU! Lazić jedva preživeo SAOBRAĆAJKU, a sad otkrio koji mu je NAJVEĆI porok, a nije hrana

Darko Lazić je bez ustezanja priznao da i dalje pije alkohol, što mu je, kao što je dobro poznato, strogo zabranjeno.

Podsetimo, pevač je pre dve godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću upravo pod dejstvom alkohola, i to tokom vožnje bez vozačke dozvole, nakon čega su se lekari danima borili za njegov život.

Iako je tada javno obećao da će se vratiti na pravi put, Darko je u više navrata fotografisan sa čašicom u ruci, a sada je to i javno priznao. Iako je tada javno obećao da će se vratiti na pravi put, Darko je u više navrata fotografisan sa čašicom u ruci, a sada je to i javno priznao.

foto: Damir Dervišagić

- Kao prvo, motori, to je za mene porok. Droga, to isto više nemam. Treće, hrana, jer mi je i to porok bio - ispričao je pevač u "Amidži šouu".

Podsetimo, pevač je pre dve godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću upravo pod dejstvom alkohola, i to tokom vožnje bez vozačke dozvole, nakon čega su se lekari danima borili za njegov život.

foto: Printskrin Ami G Show

Kurir