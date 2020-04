IMALI SU 5 MINUTA SLAVE, ALI SU BRZO ZABORAVLJENI: Njima nisu pomogli EKSPLICITNI snimci i SKANDALI, evo šta rade! FOTO

Učesnici rijalitija imali su veze, afere i skandale, ali neki od njih su brzo zaboravljeni.

Da li se sećate ovih učesnika "Zadruge"?

MARKO ZEC

Crnogorac privukao je pažnju pripadnica ženskog pola učešćem u prvoj sezoni "Zadruge", a za njega su vezivane i mnoge gej afere. Poslednje dve godine, Marko se nije pojavljivao u domaćim medijima, a sudeći po njegovom instagram nalogu, i dalje vodi računa o svom fizičkom izgledu.

VLADAN VOJNOVIĆ VOJKE

Vojke je bio jedan od miljenika publike. Iako se uglavnom držao po strani i nije mnogo pričao, njegova ljubavna priča sa Sarom Reljić punila je novinske stupce. Iako je njihova romansa nastavljena i posle završetka druge sezone, ona nije potrajala. Vojke se i dalje bavi muzikom i aktivan je na tom polju, a nije poznato da li je trenutno u vezi ili ne.

REBEKA POPOVIĆ

Rebeka je ispala mesec dana pre završetka, ona nije ostvarila neki veliki uspeh, pa je i nestala sa javne scene. Osim što se druži sa pojedinim bivšim cimerima, nije poznato čime se sada tačno Rebeka bavi, a u opisu njenog profila na Instagramu stoji "veb novinar, rijaliti zvezda i model".

NATAŠA IVKOŠIĆ - MOSKVA

Mnogi su Natašu znali po p*rno snimku sa njenim tadašnjim suprugom Igorom Tuđmanom, inače unukom Franje Tuđmana, koji je 2012. godine procurio u javnost, ali osim toga, malo ko je znao čime se ona tačno bavi i zašto je poznata. Nataša je "Zadrugu" napustila nakon četiri meseca učešća, a ostala je upamćena po vrelom odnosu sa Lazarom Jeremićem Jerom.

JOVICA PUTNIKOVIĆ

Jedan od momaka koji je svojim fizičkim izgledom i te kako privukao pažnju u drugoj sezoni "Zadruge" bio je Jovica Putniković. On je ostao upamćen kao veliki zavodnik, s obzirom na to da je veoma brzo po ulasku u rijaliti ostvario vezu sa Minom Vrbaški, ali to nije potrajalo, pa je krenuo da muva Miljanu Arsić, jednu od bliznakinja, a na njega je oko bacila i Nataša Moskva, ali se tu nije ništa desilo jer su druge devojke bile brže. Putniković nije dugo nosio titulu zadrugara, s obzirom na to da je izbačen posle nešto više od mesec dana. U opisu njegovog Instagram naloga stoji da je Jovica fitnes instruktor i foto model, a kako sada izgleda možete pogledati u nastavku.

