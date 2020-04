SRPSKA ESTRADA ZARAĐUJE NA POLOVNIM KRPICAMA! MARKIRANE stvari nude za budzašto, a jedna PRLJAVE BALETANKE za 300 evra

Olja CrnogoracU jednom trenutku mnoge ličnosti sa domaće javne scene počele su da prodaju svoju polovnu odeću preko interneta, i dok je jednima to bio jedini način da se reše viška iz ormara, drugima je ovo bio način da zarade.

Pevačica Svetlana Tanasić, poznatija kao Big Mama bila je na korak od toga da napravi veliku karijeru pevačice, ali je odustala od toga i povukla se iz javnog života i sad peva na veseljima, a u jednom momentu je prodavala svoje cipele na Fejbuku.

Setlana je u Fejsbuk grupi „Kupujem-prodajem“ objavila oglas za prodaju svoje polovne obuće, koju nudi ispod cene.

- Barberi cipele u izvanrednom stanju, kao što može da se vidi po slikama. Broj 37, ali može i 38. Cena 35 evra - napisala je tada Tanasićeva.

foto: Printscreen

Pevačica Goca Tržan je takođe osmislila način da se reši suvišnih krpica iz ormana.

"Prodaja stvari preko interneta nije nešto što sam ja izmislila, to rade mnoge holivudske zvezde i ja sam to predložila mnogim koleginicama", rekla je Goca tada i istakla da se ne stidi toga:"Čula sam neke podsmešljive komentare, prilično maliciozne, ali ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. Na kraju krajeva, to je novac koji ja zararađujem i šta je koga briga na šta ja to trošim. No, u ovoj zemlji se sve prašta, sem da zaradiš pare", zaključila je pevačica.

foto: ATA Images

Olja Crnogorac takođe je jednom prilikom istakla da zbog bavljena javnim poslom ima na pretek haljina i štikli koje više ne nosi, te je zato odlučila da ih proda.

"Otvorila sam stranicu na internetu gde prodajem polovne, markirane stvari. Dok nisam počela da kreiram, uglavnom sam nosila većinom nefirmirane stvari, a cipele, kaiš i tašna su morali da budu dobri. Jednu tašnu nosim po pet ili šest godina. Jedno 15 pari cipela mi stoji u koferu iza vrata, jer nemam gde da ih stavim. Cipele više ne brojim, imam ih mnogo", istakla je Olja, koja i dan danas prodaje svoje krpice.

foto: Instagram screenshot

Najpoznatija srpska blogerka Zorana Jovanović Zorannah je svojevremeno stavljala svoje markirane stvari na prodaju, a za stare baletanke je tražila tada čak 300 evra.

Zorannah je navela da je baletanke nosila samo jednom, ali šokantno je što je na prodaju dala cipele koje pre toga, očito, nije oprala pa se na njima vide tragovi prljavštine.

foto: Printscreen/Youtube

kurir.rs/blic

Kurir