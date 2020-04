BILJANA JEVTIĆ ZA KURIR O IZOLACIJI: Budimo disciplinovani! Sami odlučujemo o svojim životima

Biljana Jevtić ozbiljno je shvatila preporuke nadležnih da bez preke potrebe ne napušta svoj dom, pa ona, suprug Aleksandar Aca Ilić i njihov sin Ivan vreme isključivo provode u svom domu na Čukarici.

Panike zbog koronavirusa kod nje nema, ali priznaje da postoji strah koji neutrališe pozitivnim mislima i različitim vrstama razbribrige, poput igranja društvenih igara.

- Nema nam druge, nego da budemo disciplinovani. Sami odlučujemo o svojim životima - kaže Biljana na početku intervjua za Kurir.

Kako vam prolaze dani u samoizolaciji?

- Kao i kod svih, kod kuće sam, poštujem pravila i smatram da bi svi tako trebalo da rade ako mislimo da izađemo iz ovog zla. Meni lično i nije problem jer sam navikla da budem u kući kada ne radim, ali imam problem s muškim delom porodice (smeh).

Kako oni podnose sve ovo?

- Suprug voli ujutro da ode na kaficu, to je njegov ritual. Dobro, on i dalje može to da radi, ali ja mu ne dam zbog ove situacije. Mada, ja mislim da ovde i nema pravila ko koliko ima godina. Nažalost, svi smo ugroženi.

A sin Ivan?

- Njemu je najteže (smeh). Jeste navikao da izlazi, ali verujte da sada neće nikuda da ide zbog nas. Svaku mu čast. S nama je kod kuće, priprema ispite, studira prava.

Neki kažu i da je ovo stanje idealna prilika da se porodice konačno okupe.

- Svakako. Ako ništa drugo, onda je barem to dobra strana. Malo smo svi mi zaboravili na porodicu, ovo nam dođe možda i kao opomena, ne znam.

Plašite li se virusa?

- Lagala bih ako bih rekla ne! U mom kraju se kaže strah bostan čuva, pa je tako je i u ovoj situaciji. Čovek mora da oseća strah za porodicu, ja imam i staru majku. S druge strane, ne treba da nas to obuzme, moramo naći ventil da se ispraznimo. Aktivirala sam zaboravljene igre, poput ne ljuti se čoveče, igranje karata. Imam i sreću što imamo dvorište, pa mi to svakako olakšava. A da vam ne pričam da mi je kuća kao apoteka sada (smeh).

Kako je vaša porodica u Nišu? Tamo je jedno od najvećih žarišta virusa?

- Čujem se s majkom stalno, ona je u karantinu, nigde ne izlazi jer ima 80 godina. Sestra je obilazi, donosi joj hranu i sve što treba. Vrlo bih volela da odem da je posetim, ali ne želim zbog njene bezbednosti.

Aca i vi ste oko Nove godine bili duže vreme u Australiji, a tada je već bila počela epidemija koronavirusa.

- Jeste. U hotelu u Sidneju viđali smo dosta Kineza, svi su nosili maske. Mislila sam da je verovatno zato što je u Australiji bilo dosta požara i zaista je bilo zagušljivo.

U kontaktu ČUJEM SE S KUMOM SUZANOM foto: Damir Dervišagić Čujete li se s kolegama? - Čula sam se s mojom kumom Suzanom Mančić. Polako počinjemo da komuniciramo posle tog prvobitnog šoka (smeh). Imam osećaj kao da smo svi mislili da je ovo neki film ili san, ali brzo smo se pribrali.

