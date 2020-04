DIJAMANTI NA PROVERI POLICIJE: Momcima iz benda izrečen karantin od 28 dana!

Nakon povratka iz Bijeljine, članovima Dijamanti benda izrečen je kućni karantin na dve nedelje, koji je nedavno produžen na 28 dana.

Oni su 15.marta snimili emisiju u komšijskoj zemlji, da bi im se po povratku istog dana na granici odredila izolacija zbog uvedenih mera zabrane zbog korona virusa. Kako saznajemo, momci poštuju sve mere predostrožnosti, te ih policija proverava tri puta dnevno na telefon. Budući da su im do daljnjeg otkazani nastupi, kao i celoj njihovoj branši, poznati pop sastav vreme provodi u svom domu sa porodicom, a uveče u određeno vreme kompletno se skupe i putem video poziva smišljaju planove za dalje. - Imali smo emisiju, koju nismo želeli da odlažemo zbog izuzetne saradnje koju imamo sa medijima. Možda je to naša greška jer smo unapred znali šta nas čeka. Izolacija je prvo prepisana na 14 dana i to nam je nekako bio izdržljivo, ali se u međuvremenu duplirala. Šta ćemo, moramo se pridržavati. S druge strane, i da nije došlo do toga, opet bi poštovali odluku vlade i ne bismo izlazili iz kuća. Prvenstveno je cilj da ovo što pre prođe, pa ćemo onda lagano da rešavamo sve što nam predstoji. Sa mojima iz benda sam konstantno u kontaktu, bavimo se muzikom, dogovaramo i pravimo planove oko novih pesama - rekao je Dejan.

