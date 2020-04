DOKTORKA ME CELU IZBOCKALA: Katarina Živković priznala kako joj je u IZOLACIJI, a od ESTETSKIH ZAHVATA NE ODUSTAJE!

Katarina Živković kaže da izolaciju ne doživljava traumatično. Otkrila kako se organizovala, koliko puta trenira, ko joj pravi društvo.

"Ne dozvoljavam sebi da padnem psihički, a ni fizički, pa zato treniram skoro svaki dan, sređujem garderober svaki treći... Gledam filmove, serije, ali ne ispuštam ni telefon iz ruku."

Govorila je i o estetskim zahvatima.

foto: ATA Images

"Odlazak kod doktorke estetske medicine spada u moju rutinu. Posle Amerike sam želela da samo malo hijaluronom povećam usne, međutim kada je doktorka videla koliko sam smršala i da sam dobila podočnjake koje pre nisam imala, zabranila mi je da joj govorim šta želim već me je celu izbockala po svom nahođenju."

Navodi da izlazi iz kuće samo kad mora i da poštuje ono što su nadležni organi rekli.

foto: Printscreen Premijera

"Nikada nisam sama. Šalu na stranu, poštujem našu zdravstvenu organizaciju i nadležne organe i pridržavam se svega što kažu. Izlazim bukvalno samo kada nešto moram da završim, i naravno, nigde bez potpune zaštitne opreme. Uvek imam masku, rukavice, sredstva za dezinfekciju, rekla je Kaća pa dodala da li je plaši trenutna situacija:

"Ne mogu da kažem da me plaši, ali me brine jer je to nešto potpuno novo, neispitano... Bukvalno nam je promenjen život iz korena. Čini mi se da još uvek nisam ni svesna opasnosti kojoj smo izloženi."

"Imam jednu ženu koja mi kuva i to radi fenomenalno."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/M.M, Foto: Nemanja Nikolić

Kurir