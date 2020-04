ZLOUPOTREBIO KORONU, PA SE SAD HVALI: Baka Prase: Od maski sam zaradio 512.000 dinara! SRAMNO

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, zaradio je 512.000 dinara od prodaje zaštitnih maski u jeku pandemije koronavirusa.

Jutjuber je ovu informaciju otkrio u video-klipu, revoltiran zbog silnih prozivki ljudi koji ga osuđuju zbog toga što je iskoristio globalnu krizu i strah naroda da bi profitirao. Po njemu, ovaj iznos je skoro beznačajan.

- Evo, pogledajte ovo, prodao sam 713 komada maskica i zaradio sam 640.000 dinara. Od toga je 20 odsto PDV, a to je 128.000, i to se oduzme. Ja od ovog ukupnog iznosa čisto imam 512.000, ali to nije sve moje jer ne radim ja sam te maske - objasnio je Baka Prase, pravdajući se da nije želeo da stekne bogatstvo.

- Da sam ja hteo da zaradim na nesreći naroda, ja bih stavio cenu maske od 100 dinara i prodao 50.000 - objašnjavao je Bogdan, koji je za nekoliko dana uspeo da rasproda svoje maske po cenu od 899 dinara za jedan komad.

Kurir je pisao o tome da je Ilić pre tri nedelje putem interneta počeo da prodaje neadekvatne, pamučne, lažne zaštitne maske za lice, na kojima je prišiven njegov logo, reklamirajući ih kao zaštitu od koronavirusa. To je mnoge šokiralo, pa su jutjubera napali putem društvenih mreža. Poručili su mu da nije u redu da na ovako bestidan način zarađuje. Druge je razbesnelo to što je najveća grupa ljudi koji ga prate i slušaju zapravo najranjivija grupa - deca i tinejdžeri - i da ne sme da ih obmanjuje i uzima im pare.

