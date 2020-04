RAT BIVŠIH LJUBAVNIKA! Mateja priznao da Taru koristi za s*ks, ona nasrnula na njega! UPALO OBEZBEĐENJE

Tara Simov nasrnula je na bivšeg ljubavnika Mateju kada je priznao da je s njom bio samo zbog seksa.

Naime, Branislav Radonić Brendon je uputio Tari Simov jasno pitanje:

- Šta se dešava, Mateja i ja smo se svađali, ali smatram da je kul lik. I on dolazi kod tebe, ti kod njega, kakav vam je sada odnos.

foto: Printscreen

- Ispalo je da sam slagala, da sam hiperbolizovala, da ne bude da samo ja idem kod njega i on dolazi kod mene. Sudeluje u tome. Ja sam ta koja više potencira, on manje, smatram da je to moja greška. Ujutru mu ne odgovara dodir, popodne odgovara, posle ne - pričala je Simova.

- Jer ga volim, jer sam zaljubljena, dozvoljavam da ispadam budala u ovom odnosu - nastavila je Tara.

- Ne napadaj momka, pre pet dana si imala odnos sa njim, niste bili u vezi, rekla si da vam to odgovara - istakla je Nina Babić.

- Mateja, reci svoju stranu priče! - rekla je izrevoltirana Tara.

- Ovako, sada ću da objasnim detaljno. Ne borim se sa sobom, borim se sa tobom. Ja sam svaku priču završio kada mi je stavljala majku u usta. Prešao sam joj kao čoveku, ali u emotivnom smislu ne dolazi u obzir - odgovarao je Mateja.

- Zbog čega smo onda imali odnose dva puta posle raskida? - upitala je Tara.

- Ti si potencirala na tome. Ja sam ti rekao da neću zagrljaje, da to izgleda na prethodne raskide. Ispadali smo sto puta kreteni zbog tvojih cepanja. Ne želim da liči na prethodna, zato ne dozvoljavam grljenja i ljubakanja. Kažem ti da ne želim to, ti skočiš i zagrliš me. Ja te zagrlim preko k*rca, prihvatim tvoju negu, ali ti kažem da ne radiš to, postavljam distancu. Bili smo u utorak pijani i intimni, šta me boli k*rac - nastavio je Matijević.

- Duvaj ga, seljačino klošarska - odbrusila je Simova, koja je završila u suzama.

- Nemojte ništa više da me pitate za ovu osobu - poručio je Mateja.

- Ti smaraš ribe da se j*bete, ti si taj koji laže i maže - govorila je Tara.

- Pogledaj ovo zlo koje izlazi iz tebe. Ne voliš me i ne obraćaj mi se, igraš se rijalitija - ispričao je Matijević.

P*ši ga, mrš. Da li ti je smešno? - upitala je Tara Mateju, dok je pričala o sukobu koji je imala sa Anđelom Vešticom i traumama koje je imala od toga, pa je krenula na njega da ga polije vodom.

- Da li si normalna? - upitao je Mateja.

- Ti si dokaz da sam ja naivna budala - govorila je Tara, koja je nastavila da histeriše, a obezbeđenje ju je izvelo.

- Ovo nikada neće biti moja devojka! - poručio je Mateja.

- Zašto ste onda imali s*ks posle raskida? - upitala je Koraćeva.

- J*biga, napili smo se - odgovorio je Matijević.

