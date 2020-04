SLOBA PRIZNAO DA LI PLANIRA SVADBU: Mi smo kao pas i mačka! Pevač otkrio u kakvom je ODNOSU sa devojkom

Poznato je da je u Srbiji proglašeno vanredno stanje kako bi se zaustavilo širenje zaraze virusom COVID-19. Mnogi parovi su se našli na testu ljubavi. Sloba Radanović je ispričao kako je to u njegovom slučaju.

foto: Printscreen Premijera

"Ja živim sam, ali moja devojka je uglavnom kod mene. Mi smo dva sata kao pas i mačka, a dva sata smo kuca i maca. Ali sve je to dobro, to je znak da postoji strast, da ne postoji ravnodušnost, bukti sve. Zajedno smo pola godine. Jesam se zaljubio. Planiram da se ženim kad-tad, ali polako", rekao je Sloba u emisiji Magazin In.

Kurir.rs / M.M.

Kurir