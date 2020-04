SVET NIJE VIDEO TOLIKO ZLA! ODRON OD ČOVEKA: Bivša zadrugarka pokazala prepisku sa NJIM, nudio joj OVO pre RIJALITIJA

Bivša zadrugarka Nataša Radan ljuta je na Baneta Čolaka, koji ju je od svih nekadašnjih cimera najviše razočarao.

Ona je istakla kako mu nikada u životu neće pružiti ruku, jer je on želeo pre njihovog ulaska u aktuelnu sezonu da napravi dogovorenu priču kako bi se oboje pojavljivali u medijima.

foto: Printscreen

"Čolaka u životu ne želim da vidim, jer je to jedan odron od čoveka, toliko zla ima u sebi da to svet nije video. On je iz nekog svog revolta uvukao u priču Amar Gileta i pominjao da smo u nekoj aferi, što naravno nije tačno i što je možda uticalo na njega napolju. Tako da njemu nikada neću to oprostiti niti mu pružiti ruku, ogorčena sam na njega", rekla je Radanova i dodatno pojasnila da između nje i pevača Amar Gileta ništa nije bilo.

foto: Printscreen/Youtube

"Što se tiče Amar Gileta, pristižu mi konstantno poruke u vezi sa njim i njegovog čuvenog ravoda. Ja ću biti jasna, kao što sam vec bezbroj puta rekla nisam imala nikakve intimne odnose sa njim, mi smo bili prijatelji. Ne mogu nikako biti kriva za propast njegovog braka, nismo stupili u kontakt nakon mog izlaska iz "Zadruge", pa iz tog razloga ne bih produbljivala o njemu", zaključila je Nataša.

"Ja sam kontao da sednemo i da se dogovorimo kakvu priču pravimo, da pravimo naslove dok smo unutra, da izlaze i ostalo. Ali ne ozbiljno, to sve nema veze. Blejaćemo unutra, a ovo je kul za tebe, meni je svejedno", napisao je Bane Nataši, dok se u prepisci vidi da se ona na sve to samo nasmejala.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

