PLAŠIM SE ZA ZLATKA, PRE 3 GODINE JE PLJUVAO KRV! Nada Topčagić od straha zbog korone ne spava, a sad je ZARATILA s njim

Pevačica narodne muzike Nada Topčagić sa suprugom Zlatkom napustila je Beograd odmah nakon proglašenja vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa. Oni su se zaputili na Taru, gde imaju kuću i ne planiraju da se vraćaju u Beograd dok epidemije ne prođe. Kako pevačica ističe, Beograd joj mnogo nedostaje, ali strah je ipak jači.

- Zlatko i ja smo se spakovali odmah posle proglašenja vanrednog stanja i došli na Taru. Mnogo mi nedostaje Beograd. Mnogo se plašim, ne spavam uopšte, sva sam u grču. Plašim se da ne bude mnogo žrtava. Ovde na Tari je sada malo sablasno, oko nas samo kerovi... - požalila se Nada.

Nada je pre tri godine preživela pravu dramu kada je njen suprug Zlatko završio u bolnici gde je primljen u veoma lošem stanju i sa visokom temperaturom. On je tada imao jaku upalu pluća, a Nadu zbog svega toga obuzimaju crne misli, budući da bi za njenog supruga koronavirus mogao da bude koban, kako zbog godina, tako i zbog narušenog zdravlja. Ona nam je otkrila zbog čega se sa mužem posvađala na krv i nož, kao i šta je posebno muči ovih dana.

- Ja sada sa Zlatkom ne pričam, mi smo se ovde iskrvili. Stavila sam kafu i čitam portale na terasi, njega nema nigde. Ja sam ga pozvala jer sam se uplašila da mu nije pozlilo. On meni kaže: ''Evo me sa Zoranom''. Ja kad sam to čula nisam mogla da se smirim! On je bio bolestan pre tri godine, imao je teško zapaljenje pluća, krv je pljuvao i sada ne može da se skrasi. Uznemirila sam se veoma, jer se plašim za Zlatka. Vikala sam na njega, rekla sam mu: ''Ma da li je moguće da ti imaš crve u d*petu!''. Ja ne bih izašla nigde, posebno kad vidim na televiziji šta se dešava, koliko ima obolelih. Ja po celu noć ne spavam, samo razmišljam koliko će žrtava biti. Strašno sam uplašena. Cela zemaljska kugla je stala - kaže nam Nada i otkriva sa kojim kolegama je stalno u kontaktu u teškim trenucima.

- Stalno sam na vezi sa prijateljima, komšijama, kolegama... Čujem se često sa Minom Kostić, sa Kebom, sa Brankom Sovrlić, sa Ivanom Jordan... Šaljemo poruke jedni drugima konstantno.

foto: Printscreen, Glamur

kurir.rs/pink.rs

Kurir