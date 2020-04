VELIKI INTERVJU KALIOPI: Neke žene gledaju decu, ja sam posvećena SCENI! A evo šta kaže o PLASTIČNIM OPERACIJAMA!

Kaliopi Bukle iako je u šestoj deceniji života, može se pohvaliti mladalačkim izgledom na kojem joj mogu pozavideti mnogo mlađe devojke.

Pevačica je sada "otvorila dušu" o privatnom životu.

Šta vas to održava da uvek budete otmeni, puni energije, nasmejani, raspoloženi? Da li je za to zaslužna ljubav?

- Jeste ljubav. Otmenost se stiče sa samim rađanjem i vaspitanjem u porodici. Sve zavisi od međuljudskih odnosa, gde je ko, odakle, kuda želi da ide, kojim pravcem. Sve ono što mene okružuje čini mi ovakvom, a to je da uvek budem nasmejana, raspoložena, srećna.

Dame kada zakorače u neke godine, a to je svakako preko 50, onda se ako ne vode računa zapuste... A vi suprotno. Nikada mlađe i lepše niste izgledali.

- Neke dame nemaju mogućnost to sebi da priušte jer je njihova sudbina da gledaju decu, da su u kući. To je jedna od najvećih umetnosti. Ponekad bih želela da mogu da priuštim sebi to. Ja to svakako poštujem. Naravno da bi svaka žena volela sebi da priušti takav život. Ja sam se posvetila sceni. Za mene je najbitnija scena i sve što radim radim za moju publiku.

Niste pobornik estetske hirurgije i skoro da niste radili nijednu intervenciju. Zašto?

- Ne nijednu, uopšte nisam. Ni velike, ni male. Nemam protiv toga ništa. Ko želi, neka radi. Zahvaljujući genetici i dobrim korenima imam kožu kakvu imam.

Mnoge mlađe koleginice igraju na kartu atraktivnog izgleda, spotovima koje koketiraju sa erotikom. Puno je obnaženih scena u spotovima. Kako gledate na te stvari?

- Sve mora da ima dozu umerenosti. Ako je nešto lepo, i Bogu je drago. Nemam ništa protiv toga. Neka svako radi kako misli da treba. Svako izvlači poentu svog puta. Ja nikada nisam morala, niti radila to, niti sam želela. Nisam se osećala dovoljno izazovnom da bih se skinula skroz. Šalim se. Lepo je to ukoliko je umereno i ima estetike. Onda sam za.

