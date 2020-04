Sandra Afrika se uključila uživo u emisiju i otkrila kako i sa kim provodi vreme u izolaciji.

foto: Printscreen/Instagram

"Kući sam, uživam u ovih danima, pokušavam da uživam, da mi bude lepo, da se malo odmorim, tu je moja ljubav, najveća moja ljubav u mojim krilima, to je Afri, sada smo svakog dana zajedno, uživamo zajedno i to je to", rekla je Sandra Afrika.

foto: Printscreen/Magazin In

Onda je pokazala i psa sa kojim provodi vreme.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs / M.M.

Kurir