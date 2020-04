MIRKA VASILJEVIĆ ZA KURIR: Više me zanima kakva je situacija u Srbiji nego na Kipru

Mirka Vasiljević već pola godine živi na Kipru sa suprugom Vujadinom Savićem i njihovo troje dece, a odnedavno su u kućnoj izolaciji zbog koronavirusa, pa ne mrdaju iz kuće.

Glumici, koja je navikla da uvek ima nekog posla, sebi je dodelila novu ulogu - postala je nastavnica svojoj deci, koja se obrazuju kao i mnogi po onlajn sistemu.

- Više se interesujem kakva je situacija u Srbiji nego na Kipru. Ovde glavne informacije dobijamo od Vujadinovog kluba. Znam samo da su velike novčane kazne ako se previše zadržiš napolju, a nemaš popunjen formular koji ti to dozvoljava. Srećom, živimo u kući i imamo dvorište, pa se nigde ne krećemo. Čim se prvi zaraženi pojavio, sve su zatvorili osim prodavnica i apoteka.

Koliko ti se način života promenio otkako je uvedeno vanredno stanje?

- Imam dosta da radim oko škole kako deca ne bi zaostajala sa gradivom. Od osam ujutru do dva-tri po podne imaju časove i u tom periodu sam maksimalno posvećena predavanjima. S druge strane, trebalo je 11. aprila da dođem u Srbiju zbog praznika. Imala sam i zakazane predstave svako veče u drugom gradu. Čekamo da se to sve stabilizuje i da zakažemo nove termine, jer smo navikli i leti da radimo.

Znači, sad si postala i nastavnica?

- Da! To je moja nova uloga. Nije jednostavno jer nisam školovana za to. Sva sreća da nosim naočare i da sam štreber. Prolazim kroz neke nove stvari i učim. Bože moj, sutra ako unucima bude trebalo da se pomaže, znaću i biću kul baba koja zna sve. Taman što sam završila svoje fakultetske obaveze, vratila sam se u školu.

Ti i Vujadin ste navikli da se maltene ne viđate zbog obaveza. Kako izgleda sad kad ste non-stop zajedno?

- U inostranstvu sam Vujadinova žena, deci majka i neko ko se bavi samo kućom, a on je taj koji izlazi zbog obaveza. Kad on nije tu, ja sa decom upoznajem grad jer želimo da osetimo tu zemlju. S druge strane, kad smo u Beogradu, ja sam i glumica i majka, i supruga i prijatelj, praktično sam u mašini za mlevenje kako bih sve organizovala da budem dobra i sebi i porodici.

Ti nisi tipična žena fudbalera.

- Ne gledam sebe kao ženu fudbalera, nego kao Vujadinovu ženu. Svačiji muž mora da se bavi nekim poslom. Biti žena fudbalera je ozbiljan posao, nije to mala stvar. Nijednoj ženi fudbalera nije lako. Kolike god da su zarade, gde god da žive, to nije lako. Dosta vremena ste same, stalno neka neizvesnost da li se selite, da li je u timu, da li igra ili ne igra. Živiš od šest meseci do šest meseci.

S obzirom na to da si kod kuće, da li se sređuješ?

- Volim da se doteram, pa sam takva i u inostranstvu, iako sam samo u kući. Često se Balkanci sa kojima Vujadin igra šale na moj račun: „Evo je Mirka, opet se sredila da se prošeta iz dnevne sobe do kuhinje“, ali, evo, sad je došlo stvarno tako vreme. I ovde se sređujem, samo što se ne šminkam, nego odmaram lice i nisam u štiklama. Nisam od onih žena kao ovde me niko ne zna i imaću punđu na vrh glave i biće mi masna kosa. Želim da budem sebi lepa kad se pogledam u ogledalu, a i kad me Vujadin vidi, da kaže: „Aha, ovo je ona žena u koju sam se zaljubio, a ne - vidi na šta liči.“

Ne brine za svoju budućnost Ako ostanem bez posla, snaći ću se Da li imaš strah od nemaštine i toga da izgubiš sve? - Svi mi vidimo šta se dešava na celoj zemaljskoj kugli. Imala sam dosta sreće da sam bezbrižno odrasla. Rano sam počela da zarađujem. Kao mala sam shvatila da moraš mnogo da se trudiš da bi zaradio novac, a i shvatila sam da novac brzo ode. Nemam strah jer znam da sam radna i, ako ne budem imala pozive za posao, vrlo lako mogu da probam nešto novo, da radim nešto drugo. Nisam neko ko je plašljiv tip, ko ne može da se prilagođava situaciji. Nije novac sve na svetu, ova situacija nam je to pokazala. Sve ovo ima neki razlog što se dešava. Novac je samo začin za kvalitetniji život.

