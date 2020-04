SNEŽANA ĐURIŠIĆ: Đorđe David je POBEDIO KORONU, uskoro izlazi iz BOLNICE!

Snežana Đurišić otkrila je da je njen kolega, muzičar i član žirija "Zvezda Granda" izlečen od korona virusa.

Đorđe David i dalje boravi u bolnici, ali je Snežana rekla da više nema koronu.

"U kontaktu sam sa vojim kolegama. Đorđe David je pobedio koronu, on će ovih dana izaći iz bolnice. Dobro, zdravo, hvala Bogu. On je jedan živ primer da sloboda i razmišlajnje po sistemu "Neće to meni da se desi" može da vas dovede u vrlo neprijatnu situaciju", zaključila je pevačica.

