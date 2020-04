ZVEZDA GRANDA SE PREPOLOVILA: Tamarin Instagram se UŽARIO od komentara, pevačica sad OVAKO IZGLEDA! (FOTO)

A post shared by 𝓣𝓪𝓶𝓪𝓻𝓪 𝓜𝓲𝓵𝓾𝓽𝓲𝓷𝓸𝓿𝓲𝓬 (@tamaramilutinovic) on Apr 5, 2020 at 10:26am PDT