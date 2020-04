SLOBA VIČAN U KUHINJI: Pevač se latio posla, pa otkrio šta zna VRHUNSKI da spremi! Dao je i RECEPT

Sloba Radanović osim talenta za muziku može da se pohvali i talentom za kuvanje.

Popularni pevač poručuje svima da ostanu u svojim kućama i probaju da pripreme jednostavno jelo od krompira, ali na njegov način.

"Četiri veća krompira oljuštiti, oprati, iseći na kriške. Dve veće šargarepe oljuštiti i iseći na krugove. Naravno i oprati. Sve to posuti vegetom i maslinovim uljem. Mešati rukama dok sve ne bude začinjeno i nauljeno. Oprati ruke. Rasporediti sve to po plehu. Dve rostiljske kobasice iseći na pola i izbockati ih nožem. Te četiri kobasice rasporediti precizno na istom rastojanju po plehu preko krompira i šargarepe. Peći 15-20 minuta na najjačoj vatri. Obično okolo izgori pa morate da stružete nožem kako biste odlepili od pleha, ali ukus je savršen. Uz to servirati salatu od paradajza. Preko paradajza staviti so i bosiljak", otkrio je Sloba svoj recept.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir