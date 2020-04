ONA SAMO PREBACUJE KRIVICU NA MENE! Sanja Stanković posle raskida sa Matorom: Neka nastavi da jede ZNATE VEĆ ŠTA!

Sanja Stanković veoma teško podnosi raskid sa učesnicom Jovanom Tomić Matorom, a ono što ju je posebno pogodilo je to što je Matora prethodne večeri farbom prekrila njeno ime ispisano uz svoje u zadrugarskoj radionici.

"Trenutno pijem vino i lekove za smirenje, eto kako sam", počela je Sanja: "Jako je ružno to što je uradila. Ja nisam obrisala naše zajedničke fotografije sa sa Instagrama, to su neke lepe uspomene, bila je deo mog života, niti ću da ih obrišem. To su neke njene dečije fore koje zaista ne bih dalje komentarisala."

Sanja ističe da je besna na Jovanu što uporno priča da se ona pomirila sa bivšim dečkom, sa kojim ju je ekipa "Paparaco lova" snimila jednom prilikom, kao i to da nikada nije prestala da ga voli.

"Kakav dečko. Mi nismo zajedno, ja se s njim ni ne čujem. Mi smo se videli samo da mi nešto da mi završi, da mi da neki novac i to je sve. Vozio me je u bolnicu na infuziju kada mi je bilo loše, jer nisam imala u tom momentu auto zbog saobraćajke koju sam imala pre toga. Posle toga se nismo ni čuli, ni videli. On ima devojku, stvarno je glupost da sam ja sa njim u vezi i da ja sa njim živim. Toliko sam se iznervirala i razočarala zbog toga što priča te gluposti da sam rekla: 'Dabogda našla dečka!'. Ja živim sama, Jovanina drugarica svaki drugi dan spava kod mene, toliko o tome", napominje Sanja, pa navodi razlog zbog kojeg Matora iznosi ovakve tvrdnje.

"Ona želi na taj način da prebaci krivicu na mene. Ja stvarno ne želim da pljujem po njoj, jer tako bih pljuvala po sebi. Ostaću dostojanstvena, a ona neka nastavi da jede znate već šta", ljuta je bila Sanja.

Na pitanje da li bi sada ušla u "Zadrugu" i obračunala se sa Jovanom, Sanja kaže:

"Nema tih para zbog kojih bi ušla u 'Zadrugu'. Meni je moj mir na prvom mestu!"

