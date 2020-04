EVO ŠTA SE STVARNO DEŠAVA SA ZVEZDAMA GRANDA! Vanredno stanje zbog Covid-19 još uvek je na snazi, a evo gde su KANDIDATI

Budući da je još uvek na snazi vanredno stanje zbog pandemije, nije moguće potvrditi datum nastavka snimanja "Zvezda Granda", kažu iz Grand produkcije.

"To umnogome zavisi od situacije u našoj zemlji, ali i u zemljama u regionu s obzirom na to da naši kandidati dolaze iz cele bivše Jugoslavije. Ukoliko se do juna meseca, kada se obično i završava sezona takmičenja, ne steknu uslovi za nastavak snimanja, 'Zvezde Granda' ćemo nastaviti da emitujemo u seprembru upravo tamo gde smo stali u trenutku kada nas je zadesilo vanredno stanje."

"Preciznije, ukoliko vreme ne bude na našoj strani i do toga dođe, o svemu ćemo naknadno obavestiti kanidate i od jesni nastaviti kao da prekida nije ni bilo. Ništa se neće promeniti. U svakom slučaju, naši kandidati nemaju razloga za bojazan, ukoliko nas vanredno stanje omete da sezonu zavrsimo do juna, nastavicemo je u septembru", dodaju iz Granda.

