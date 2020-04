JA SAM SE POTPUNO OPUSTILA! Kaća Grujić objavila fotku BEZ TRUNKE šminke, pa uputila reči ZLATA VREDNE! (FOTO)

Dragi moji, kako ste? Kako provodite vreme u izolaciji? 🙋🏻‍♀️ Kao što vidite, ja sam se potpuno opustila, a bilo je i vreme. 🥰 Ne mora uvek sve da bude savršeno. Ja sam zato danas bez šminke, kosa mi je u haosu i uzivam u tome. Ovo je prilika da se bavimo sobom i radimo na sebi. 🍀 Da uživamo u malim životnim ritualima. 🧖🏻‍♀️ I ne zaboravite, porodica i dom kljuc su svakog kvalitenog života! 👨‍👩‍👧‍👧 Zato, ostanite kod kuće i poštujte mere! Pa da se uskoro ponovo svi RUKUJEMO, GRLIMO I LJUBIMO. Voli vas vaša Kaća! ❤️

