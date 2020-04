MARINA PLANIRA DA SE ZAPOSLI, MENE I DALJE MUČI NOGA! Darko iskreno o porodici, pa OTKRIO u kakvim je odnosima sa Anom!

Folker Darko Lazić tvrdi da je slučajno prekršio meru zabrane kretanja, ali da mu se to više neće desiti i dodaje da vreme provodi sa porodicom u rodnom Brestaču.

foto: Printscreen/Instagram

Darko je morao da plati 80.000 dinara jer je prekršio policijski čas i pokajao se što je sebe doveo u takvu situaciju. Ipak, njemu to nije jedini prekršaj, ima ih ukupno 13, ali on tvrdi da za to ne zna.

"Kažete da pravim ponovo prekršaje, ali ne reći ću vam da ne pravim. To što imam 13 prijava, kako vi tvrdite, za to ne znam na koje mislite. Ne vozim auto bez dozvole, imam vozača koji me vozi", tvrdi Darko, a poslednji u nizu prekršaja bio je onaj kada ga je policija uhvatila na ulici za vreme policijskog časa.

"Tako je, zaustavila je policija mog prijatelja i mene. Malo smo zakasnili kada je bio policijski čas. Platili smo kaznu. Više nećemo činiti takve greške. Ovo se dogodilo slučajno", priznao je pevač.

Vreme trenutno provodi u rodnom Brestaču, a pre nekoliko meseci je imao operaciju želuca i sada je na posebnom režimu ishrane i već je vidno smršao.

"Skinuo sam preko 40 kilograma za manje od dva meseca. Zasad je toliko, ali idemo lagano dalje. U planu imam da skinem jo 30 kilograma, što je ukupno 70. Verujte da nije nimalo lako, pogotovo što je to režim ishrane na koji treba da se priviknete", izjavio je Lazić koji se nije potpuno oporavio od teške saobraćajke koju je imao 2018. godine.

foto: Ana Paunković

"Nisam se u potpunosti oporavio, imam još uvek tegobe jer me noga muči. Kako skidam kilograme, onda postaje sve lakše. Verujem da će se, kada budem u potpunosti smršao, sve vratiti na svoje", priča pevač.

Darko je planirao da u maju organizuje svadbeno veselje i oženi se verenicom Marinom Gagić, ali su planovi morali da se promene zbog novonastale situacije, a ovo vreme njih dvoje koriste da se posvete jedno drugom.

foto: Instagram screenshot

"Sređujemo kuću, najviše se time bavimo u poslednje vreme. Najveća preokupacija nam je dete. Iskreno, dobro je došla izolacija da se više zbližimo. Zato kažem: ljudi, ostanite kod kuće. Što pre da se svi oporave i da se ovo završi, pa da možemo da držimo koncerte i da pevamo zajedno", priča pevač koji otkriva da će sa Marinom uskoro pokrenuti biznis:

"Marina čuva dete, nije zaposlena. Planira da se zaposli, a imamo u planu da otvorimo porodični biznis", priča pevač.

Kako kaže, sa bivšom suprugom Anom Sević je u dobrim odnosima zbog ćerke Lorene.

foto: Printscreen/Premijera

"U korektnim smo odnosima. Mi komuniciramo oko Lorene i to je to. Smatram da dete treba da ima sve što mu je potrebno, a da nas dvoje možemo da budemo razumni zbog sreće našeg deteta i da imamo pristojan odnos. Svako od nas dvoje ima svoje živote, a bitno je da smo uspeli posle razvoda da nađemo zajednički jezik",kaže Lazić.

Darko Lazić je poznat kao ljubitelj tetovaža, a neke je posvetio deci. Najvažnije mu je da se njih dvoje vole.

"Ni sam ne znam koliko imam tetovaža. Nisam brojao, volim tetovaže i neću stati. Želim još da se išaram jer volim to. Ne tetoviram se bezveze, svaka ima svoje značenje. Dve omiljene tetovaže su mi datumi rođenja moje dece Lorene i Alekseja. Sada sam istetovirao ime sina, a za koji dan ću istetovirati ime ćerke. Lorena i Aleksej su se upoznali, Lorena ga obožava i pazila ga je kada je bila kod nas. Super će se slagati" iskren je Darko.

Kurir.rs / Blic / M.M.

Kurir