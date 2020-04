DOŽIVEO SAM ŠOK! Velika ispovest Đorđa Davida: Određene su mu POSEBNE MERE, a evo šta mu je NAJTEŽE palo!

Đorđe David je otkrio kako se oseća nakon izlaska iz bolnice, šta mu je najteže palo kao i to koje mere mora da ispoštuje.

"Prvi osećaj kada sam izašao i seo u auto, ja sam doživeo veliki šok, jer sam izašao na svež vazduh. Zaljuljalo mi se u glavi, teška mi je glava bila prvih 15 minuta, jer sam praktično posle 16 dana najstrožeg karantina izašao na sunce. To mi je bio udarac kao da sam se u nekom najkraćem vremenskom periodu od pet minuta sa nadmorske visine od nula metara popeo na 1600 metara", priča roker i dodaje:

foto: ATA images

"Dok sam bio tamo četiri zida razmišljao sam o svemu, ali najteže je gledati ljude koji nisu mentalno stabilni da sve tako lako podnesu. Ja sam uvek priskakao i razgovarao sa ljudima sa kojima sam bio okružen i vidim da je to uradilo plodom."

"Najteže pada to što svi mi koji smo bili u to sobi smo mogli sebi da obezbedimo nešto osnovno kada je komoditet u pitanju. Meni je najteže palo ta bespogovorna kompromisnost koju moraš da imaš. Dogovarali smo se kad će ko da se tušira, kada će ko ići do toaleta, kada će ko izaći na terasu, da li otvoriti prozor ili ne. Čovek koji je rođen 1947. godine, bio je najstariji među nama i svi smo se njemu prilagođavali. Mi smo želeli da imamo otvorene prozore, a njemu je bilo hladno. To su stvari koje teško padaju u ovakvoj vrsti hospitalizacije, pogotovo što ljudi celu noć kašlju", objasnio je roker i otkrio da će morati da bude u izolaciji tri nedelje.

foto: ATA images

"21 dan moram da budem u izolaciji. Prvih sedam dana ne smem da izlazim nigde, nakon tih sedam dana mogu da budem u okolini svoje zgrade, da prošetam. Posle 21. dana mogu sebi da dozvolim taj luksuz da uzmem rukavice i masku u ruke i da mogu da sebi kupim nešto" kaže Đorđe.

Osim toga, on nam je otkrio i da svoju naslednicu još uvek nije video i da mu to teško pada.

" Nažalost, sa ćerkom se nisam video. Ostaćemo na video-pozivu. Ovo je sada potpuno drugačiji osećaj. Izlaskom iz bolnice sada se osećam svemu bliže. Ušao sam u svoj stan, isuširao se u svom kupatilu, napravio sebi klopu. Sada ću mnogo više ceniti neke stvari i ljude. Sada ću mnogo više poklanjati vremena svojim najbližima. Tamo sam proveo 16 dana sa još trojicom muškaraca i imao samo prokleti telefon, sve filmove vrtim sada u glavi. Bio sam tamo dovoljno vremena da o svemu razmislim", ispričao nam je Đorđe David.

Kurir.rs / Informer / M.M.

Kurir