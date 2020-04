JAMI IMA SOLARIJUM I KREVET KOJI MASIRA! ŽIVI U LUKSUZU OD 150.000 € U CENTRU BEOGRADA: Pevačica iznela najveću INTIMU!

Jasna Milenković Jami otkrila je kako provodi dane u izolaciju. Ona je ispričala sve o ljubavnom životu, kupovini stana, ali i planovima za budućnost.

Jami je rekla da se redovno čuje sa svima, kao i da se odlično snalazi u izolaciji.

foto: Printscreen

U medijima se pojavila informacija da si imala simptome korona virusa, da li je to tačno?

- Ne znam kome je to stvano palo na pamet? Niko me ne viđa i to je takva glupost. Morala sam da se pojavim javno u emisiji i da odreagujem na taj tekst. Neverovatno sam zdrava osoba i vodim računa o sebi, ne znam ko je izmislio stanja malaksalosti koja sam ja navodno imala.

Pazarila si novi stan?

- Kupila sam stan na Dorćolu ima malo istine u tome da je koštao 150.000 evra. To je pretvoreno u jedan divan prostor u kojem ja imam sve. Tu imam sve što je meni potrebno. Imam solarijum, masaže, termomasažni krevet, laser za trajnu epilaciju. Ono što imam i što mi je potrebno u ovom trenutku. Zahvaljujući toj aparaturi blistam, a i dobila sam boju kao sa Maldiva (smeh).

Koliko vodiš računa o svom izgledu?

- Oduvek vodim računa o sebi. Jedem onoliko koliko mi je dovoljno, a ne preko toga. Kad je najslađe tada prekini i uvek imaj meru u svemu.

foto: Dragana Udovičić

Svi te opisuju kao opasnu zavodnicu, koliko u svemu tome ime istine?

- Mene su stvarno muškarci voleli, kao i sada. I pričalo se da sam prava zavodnica, međutim ja sam ustvari toliko jedna iskrena osoba i brižna. Imam nenormalnu dobru energiju. Ne vole muškarci one koje stalno kukaju i jadaju se. Svakome je potrebna osoba koja će uvek imati lepu reč i da jednostavno voli život. Kako zračim, tako i privlačim.

Da li sada pored sebe imaš sigurnu luku?

- Istina je da sam zadovoljna svojim životom i da ta ljubav mnogo traje. Ne volim mnogo da pričam o tome, ali traje baš veoma dugo. Zato nikada nisam imala potrebu da pričam o tome.

Koji su tvoji planovi za budućnost?

- Nikada nisam imala planove, jer sam uvek nekako živela za danas. Ne zna se šta donosi dan, pustiću da život napravim onako kako je najpametnije.

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: ATA Images

Kurir