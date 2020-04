ŽAO MI JE KADA JE VIDIM ONAKVU POSLE SMENE: Milan Stanković progovorio o SESTRI koja pomaže u borbi protiv KORONE!

Milan Stanković, koji je nedavno objavio fotografiju sestre koja pomaže u borbi protiv korona virusa, sada se oglasio i otkrio kako provodi vreme u izolaciji.

On je istakao da je zamenio dan za noć, a jedno ga muči.

"Zamenio sam dan za noć, zabodem se do kasno u noć. Nervira me što nemamo nikakav plan, ali eto barem malo odmaram, ali mnogo jedem i to me nervira", rekao je Stanković i dodao:

foto: Printscreen/Exkluziv TV Prva

"Kuvao sam bolonjeze, neko jelo sa tortiljama, slatko sa jagodama. Očekujte da se pojavi nilski konj. Šalim se, trudim se da se ispravim sa ishranom. Opuštam se ovde u šumici."

Pevač je otkrio i da li se plaši za sestru Nastasiju.

"Kada je vidim onako posle smene izgužvanu i umornu žao mi je, jer ja nju doživljavam kao malu sestru i ne želim da se upušta u nešto, ako ja ne mogu da je zaštitim. Ona je veoma epatična, dobra je, a to je velika retkost danas. Verujem da je ona zaštićena", rekao je pevač u emisiji "Exkluziv TV Prva".

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/ExkluzivTVPrva

