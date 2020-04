MALO SAM LUDA, KADA ĆE OVAJ HAOS DA PROĐE: Oglasila se Marija Šerifović, a evo kako provodi 25. dan u IZOLACIJI (FOTO)

Dragi Bravo, danas mi je 25-i dan u izolaciji. Gledam dnevnik. Pijem zeleni caj. Malo sam luda. Crko mi je telefon. Molim te da li mi mozes reci kada ce ovaj haos proci? Pa da se opet druzimo i zabavljamo lutke moje i ja 🧸 Hvala. Tvoja verna MŠ #OstaniKodKuce

