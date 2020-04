Lazar Čolić Zola je na svom Instagram profilu objavio video snimak sa malim Željkom, sinom Miljane Kulić. Učio ga je da kaže njegov nadimak - Zola.

Naime, on je na Instagram storiju objavio video snimak kako malog Željka uči da kaže Zola. Više puta ga je upitao da to kaže, što je on na kraju i učinio.

Miljane nije bilo na snimku.

