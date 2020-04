VIKI MILJKOVIĆ ZA KURIR: Daleko bilo, moj brat nema koronu! Evo šta radi u IZOLACIJI

Pevačica i član Zvezda Granda Viki Miljković za Kurir, povodom informacije koje su preneli mediji da njen brat ima temperaturu i sumnja da se zarazio korona virusom, rekla je da je njen brat sasvim dobro i da se brine o mami.

"Daleko bilo, nema nikakve veze da je moj brat ima temperaturu. On je sa majkom, brine o njoj. Kao i svi mi, kada treba, ide samo do prodavnice i do apoteke da donese lekove i to ne svaki dan, već samo po potrebi. Čula sam se sa njim i sve je u redu", rekla je Viki za Kurir.

