DARKO LAZIĆ PRIZNAO OD KOJIH PARA ŽIVI: Zbog vanrednog stanja ne NASTUPA, a ovako je ODBRUSIO onima kojima je KRIVO!

Darko Lazić, kao i njegove kolege, više nema priliku da zarađuje jer su zbog pandemije korona virusa s obzirom da su svi nastupi otkazani.

Na sve to, pevač je morao da plati kaznu za kršenje zakona, kada je uhvaćen u vožnji u toku policijskog časa, te se mnogi pitaju da li Darko brine za dane koji dolaze.

"Živim od para koje sam zaradio svojim trudom i radom. Aca Lukas, Andreana Čekić, ja i još mnoge moje kolege ne radimo od juče. Svi smo u poslu preko 15 godina, pa valjda smo za to vreme zaradili neki dinar i ostavili nešto sa strane", ispričao je Lazić za "Svet".

"Od čega sam živeo ja kada nisam radio posle saobraćajke? Hvala Bogu pa imam para. Lukas isto! On je takva pevačina da može da do kraja života ne radi ništa i imaće para da živi lagodno. Lukas je moj veliki prijatelj, brat i kum. Za ove što im je krivo, biće mi kum ako već nije. On je moj omiljeni kolega i pevač. Bitno je da se sada sačuvamo i gledamo svoje porodice", rekao je Darko.

