ĐANI ŽESTOKO ISPROZIVAO ANDREANU ČEKIĆ: Do juče smo bili kao brat i sestra, sad ispade da smo NEPRIJATELJI!

Da se u nevolji najbolje poznaju pravi prijatelji, Radiša Trajković Đani je osetio sada na svojoj koži, te je, kako kaže, za sva vremena otpisao Andreanu Čekić.

foto: Printscreen Amidži šou

Podsetimo, Đani, njegova supruga Slađana i sin Miloš služe kaznu zatvora od po 90 dana u stanu u Beogradu na vodi zbog toga što su u petak prekršili obavezujuću meru zabrane okupljanja više od dvoje ljudi na javnim mestima.

foto: ATA Images

"Andreana me nije zvala, eto, moguće je. Zvala me je da joj budem kum kada se bude udavala, a sad me nije zvala. Verujte, nemam nikakav komentar. Do juče smo bili kao brat i sestra, a sad ispade kao da smo neprijatelji - požalio se Đani, prenose mediji pisanje Sveta.

foto: Printscreen Amidži šou

"Razočaran sam, ali ovako ti lepo otvore oči, pa znaš ko ti je brat, a ko nije. Ako smo se poštovali celog života, ne razumem da se niko ne seti da okrene telefon" dodao je Trajković, pa zaključio:

"Niko me od kolega nije pozvao. Zapravo, zvali su me samo Aco Pejović, Lukas, Ceca, Jana i Viki. Nema veze. Neka su svi oni meni živi i zdravi, želim im svu sreću ovog sveta."

Kurir.rs / Svet

