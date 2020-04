JASMINA SE REKLAMIRA NA INSTAGRAMU DOK JE ANABELA U RIJALITIJU! Atijasova bivša uključila LAJV, pa nahvalila samu sebe!

Jasmina Skender uključila se uživo na Instagramu dok je Anabela Atijas u rijalitiju.

Svi znaju da su obe Andrejeve bivše u lošim odnosima, a evo šta je sve Jasmina pričala kada se oglasila.

"Kad pravim reklamu, ja komuniciram sa pametnim ljudima. Ne razgovaram s ljudima koji hoće da čuju jesam li pokušala da se ubjem ili nisam, da li plačem, od mene to nećeš čuti", pričala je Jasmina, pa dodala:

"Lepo je kada čujem da me hvale, ali ja sam ušla u te godine kada mi je svejedno da li me hvale ili pljuju. Ne tražim potrebu da li sam fina ili nisam, to drugi ljudi neka kažu. Ne tražim više tu potvrdu od ljudi."

