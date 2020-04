TOMA VARAO TRUDNU NADEŽDU? Bivša zadrugarka iznela ŠOKANTNE detalje: ĆUTALA sam jer je bila u drugom stanju!

Bivša zadrugarka Marijana Zonjić dugo je ćutala o pokušaju Tome Panića da bude sa njom u vreme kada mu je devojka Nadežda Biljić još bila trudna. Pevačica je sada o svemu progovorila.

foto: Damir Dervišagić

Nakon žurke na kojoj je bilo prisutno mnogo zadrugara, Panić je ostao sam sa Marijanom, nakon što je ispratio Biljićevu.

"Sve vreme ćutala o tome da ne bih dovela Nadeždu koja je trudna u problem. Ja sam zamolila Tomu da mi pozove taksi, jer mi je crkla baterija da pokupi moju drugaricu i Petrućija i da idem kući", otkriva Marijana pa dodaje:

foto: ATA Images

"Međutim, on je popio malo više i rekao da ide i on sa nama. Iskreno da vam kažem, tu noć samo ja nisam pila, Petrući je bio malo pripit, a Toma je baš mnogo popio i na kraju smo odlučili da idemo kod mene svo četvoro u stanu da zablejimo i svako svojoj kući", ističe Zonjićeva.

Bivša zadrugarka je po svaku cenu želela Panića da isprati iz stana, međutim, on nije želeo da ga napusti.

foto: Instagram

"Istina je da ga je Nadežda zvala tu noć više puta, a on se nije javljao. Nisam znala šta da radim kad smo došli u stan i otišla sam do prodavnice i nakupovala hrane i napravila mu doručak da se otrezni malo i rekla mu da će uskoro doći moj momak koji mi je dao taj stan i da bi trebalo i on i Petrući da odu, a drugarica neka ostane da mi ne bi napravili problem", rekla je Marijana.

Pijani Toma je ipak otišao u drugu krajnost.

"Toma nije hteo da ide... Onako pijan je hteo da me poljubi i ja sam ga odbila i rekla da imam kamere u stanu, samo da bi SE smirio", priseća se ona i dodaje:

foto: Printscreen

"Rekla sam drugarici i Petrućiju da mi pomognu, jer znam da čeka dete sa Nadeždom, a kad popije uvek napravi neko s*anje, tako da je brzo posle toga otišao i rekao mi je u fazonu dok je gledao stan i sve žao mi te je što ćes postati kao Ana Korać", otkriva Marijana koja istiće da je Tomu ispratila uz osmeh.

"Vidim da se sad smirio sa Nadeždom i drago mi je zbog njih dvoje, iako Nadežda misli da imam nešto protiv nje, zaista nemam čak mi je i draga", zaključuje Zonjićeva.

Kurir.rs / Alo / M.M.

Kurir