VUK MOB SE ZALAŽE ZA UVOĐENJE OŠTRIJIH MERA: Samožive kretene odmah u zatvor!

Vuk Mob i njegova verenica Olivera Konatar već mesec dana skoro da i ne izlaze iz kuće, poštujući sve mere i preporuke nadležnih po pitanju koronavirusa.

Reper se potpuno prilagodio novonastalnoj situaciji, pa trenira u dvorištu, igra karte i gleda filmove, a s verenicom detaljno planira njihovu svadbu.

Da li će estrada ispaštati što ovoliko dugo nema nastupa?

- Pandemija koronavirusa je uticala na sve, ne samo na mene, i trudim se da iz toga izvučem najbolje što mogu. Istina je da je vanredno stanje debelo udarilo na džep svima, pa i estradi, ali tu ne možemo ništa osim da čekamo. Na leto, kad se najviše radi i zarađuje, verovatno neću raditi. To nije mala stvar.

Smeta li ti izolacija?

- Sreća je što sam se pre godinu, dve potpuno smirio, pa izolacija na mene nije uticala negativno. Nisam tip koji voli da izlazi i banči. Niko i ne pomišlja da godinama živim potpuno mirno, ali nikad nisam voleo klubove i kafiće, pa mi samim tim ne smeta karantin.

Ti si ozbiljno shvatio ovu situaciju?

- To što svakodnevno gubimo ljude je strašno i zabrinjavajuće, a čini mi se da i dalje ne shvatamo ozbiljno situaciju koja nas je snašla. Ljudi i dalje šetaju bez maske, idu jedni kod drugih, okupljaju se. Za mene su to samoživi kreteni koje bih strpao u zatvor. Zabranio sam ukućanima da dovedu ikoga u kuću. Ne želim da mi niko uđe u dvorište dok sve ne prođe. Za sebe se ne plašim, ali i te kako se brinem da mi roditelji budu dobro.

Šta radiš da ti brže prođe vreme?

- Za mene je sreća to što mogu da spavam koliko hoću i to što vikende ne provodim premoren za volanom. Ljudi moraju da se smire i rade stvari za koje su ranije kukali da nemaju vremena. Dan mi prođe u tome što napravim sebi doručak, pogledam filmove koje nisam tokom godine. Uveče, kad me uhvate živci, igram karte uz pivo. Obožavam da pobeđujem braću i verenicu jer se nerviraju mnogo više nego ja.

Šta ti nedostaje?

- Smeta mi što su zatvorili teretanu u kojoj treniram, ali se trudim da treninge nadoknadim kod kuće. Napravio sam šipke u dvorištu pa jednom dnevno vežbam. Taman sam napravio građu kakvu želim i desi se korona. U leto ulazim u dobroj formi, iako će me, kako se čini, videti samo dvorište kuće.

Da li ste ti i tvoja verenica Olivera morali da odložite venčanje zbog koronavirusa?

- Verenica i ja smo dugo razmišljali kad ćemo se venčati. Prvobitno smo želeli da to bude u maju ove godine, zatim u septembru, i u poslednjem trenutku odlučili smo da se venčamo sledeće godine. Kad vidim koliko je ljudi otkazalo svadbe, sreća da je tako. Ne znam kako bih živeo s njom i njenim stanjem da smo je zakazali, pa otkazali. To bi je potpuno dotuklo (smeh).

Znate li gde će biti svadba?

- Da mogu da biram, oženio bih se negde na nekom ostrvu, otišao s kumovima i to bi bilo to. Ipak, ta ideja se ne dopada ni Olji ni članovima naših porodica. Kako su krenuli, imaćemo 600 gostiju. Njen plan je bio da ima pet venčanica, ali sam joj kazao da se uozbilji i da su dve sasvim dovoljne. Pristala je da se uda i to joj je što joj je. Verujem da je ženama mnogo bitnije da to sve bude pompezno nego što je nama muškarcima.

Promenio mišljenje NOVINARIMA SAD SKIDAM KAPU Da te podsetim da si mi pre tri godine rekao sve najgore o novinarima, a evo, sad planiraš svadbu s novinarkom. - Da mi je neko pre godinu dana rekao da ću se oženiti novinarkom, slatko bih mu se smejao. Sa jednim delom novinara sam imao jako loša iskustva, ali sam uz nju shvatio koliko je to krvav hleb i da u vašem poslu ima kvalitetnih ljudi koji cene istinu i pišu samo istinu. Danas mnogo više cenim novinare nego što je to bio slučaj ranije. Tereni od deset sati, rizik za sopstvenu bezbednost, redakcija, sto poziva dnevno, želja da budeš bolji od konkurencije. To ne bi mogao svako i za to skidam kapu.

(Kurir.rs / Ivan Ercegovčević / Foto:Damir Dervišagić, Instagram)

Kurir