DALILA STAVILA NA GLAVU TOALET PAPIR: Objavila fotku pa nasmejala mnoge frizurom koju je SAMA napravila! HIT (FOTO)

99% nas ovako provodi dane u karantinu 😂 Živjele žene 💃🏽🙆‍♀️ Šta bi oni bez nas ? 🤷‍♀️ Spremaj,kuvaj,čisti,peglaj..nema odmora za nas žene..a muškarci,e oni su već druga priča 🙅‍♀️ Na kraju svega,umjesto viklera umotaš toalet papir u kosu pa nas možda i shvate “ozbiljno” 😂 i usude se pojesti ono što napravimo 😂 Slažete li se? #nomakeup #cooking #wash #carantine #home #women

A post shared by Dalila Dragojević (@dalila_dragojevic_official) on Apr 13, 2020 at 7:23am PDT