NAUČILA SAM DA ŽIVIM SA OŽILJCIMA: Zorannah nikad nije bila EMOTIVNIJA, evo šta je uradila posle brojnih LOMOVA!

Zorana Jovanović Zorannah nerado govori o stvarima koje su je u životu potresle, kao što je smrt roditelja, ali je sada otvorila dušu.

Ona je navela kako se nosila sa ovakvim stvarima, a nije joj bilo lako da priča na ovu temu.

"Sve te stvari su me ojačale. Shvatila sam koliko sam jaka, a to negde i nije dobro. Shvatite da možete bez bilo koga, da ste toliko jaka figura. To je tako", kazala je na početku Zorana, pa otkrila da je njena priroda takva, pa je tera da nikad ne odustaje.

"Naučila sam da živim sa ožiljcima. Imala sam 25 godina kada sam doživela velike lomove, sada imam 29... Šta je trebalo da uradim tada, da posustanem? Idemo dalje, život ide dalje", dodala je ona.

