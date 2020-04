KOJU ŽENU LOŽI FOTKA INTIMNOG DELA?! Goca otkrila muškarcima šta dame VOLE, pa je došao Raša i odao JEDAN DETALJ IZ KUĆE

Goca Tržan progovorila je o vremenu koje provodi u izolaciji, pa je ispričala zanimljiv detalj iz privatnog života.

Pevačica je priznala da je jaka, ali je imala jednu neprijatnu situaciju.

"Imam jaku strukturu ličnosti, za sada sam okej. Nerviraju me samo ljudi kada smo u nabavci. Stajala sam u prodavnici i žena mi je disala za vrat. Kaže mi muž da je trebalo da joj kažem, ali nisam da ne ispadnem nad*kana", rekla je Goca.

foto: Printscreen/Ami G

Pevačica je objasnila da joj poruke šalju ljubitelji stopala.

"Ja zbog golih stopala ne mogu da vam objasnim šta sve dobijam. Uglavnom su u fazonu da bi voleli da su moja čarapa, ali su vrlo fini i maštoviti. Ne vidim to kao bolest, može se nazvati romantikom. Radomir kada mi šalju intimne delove on gleda i govori: "Pa..." Da li postoji jedna žena koja se loži na sliku penisa? Ja to ne kapiram, žene se lože na dodir, miris, pogled", rekla je Goca, a onda se u emisiji "Ami Dži šou" pridružio i Raša Novaković, Gocin muž i objasnio kako je njemu sa Gocom u izolaciji.

"Mnogo je bolje, zato što se jedu tri obroka kod kuće. Imamo sve, ja se gojim, ona mršavi. Svađamo se oko nebitnih stvari. Objašnjavamo se, ne svađamo", rekao je Raša.

foto: Printscreen/Ami G

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/AmiG

