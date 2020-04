GOCA TRŽAN SE SUSRELA SA NOVIM PROBLEMOM: Priznala da dobija GOLE FOTKE, a ovakve poruke JOŠ NISTE VIDELI! ŠOK

Goca Tržan je priznala da li i dalje od pratilaca na društvenim mrežama dobija poruke neprimerenog karaktera, a ona je otkrila da se sada susrela sa novim izazovom.

foto: Printscreen/Youtube

"Objavila sam jednu fotku golih stopala na Instagramu i te poruke koje dobijam od ljudi kojima je to fetiš, ne možete da zamislite. Nisu neprimereni, oni su gospoda (smeh). Šalju mi tako "Voleo bih da na jedan dan budem tvoja čarapa", jedan mi je napisao "Sve bih dao da mi greješ obraze svojim stopala", ali su vrlo maštoviti, čak skoro romantični. Ali ovi što mi šalju genitalije, ispadne mi telefon i onda Radomir me zeza. A sada ima više dokonih, pa... Mene samo zanima, da li zaista postoji jedna žena na svetu koja se naloži na sliku penisa. Morate da znate da se žene lože na priču. Prestanite to da radite", rekla je Goca u emisiji Amidži Šou.

Kurir.rs / M.M.

