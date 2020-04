JECAJI U EMISIJI UŽIVO! Lepa Brena zbog ovog snimka LILA SUZE, pa poručila: Bože, gde sada da zaplačem! (VIDEO)

Lepa Brena se uključila u uživo u emisiji i porazgovarala sa Jovanom Joksimović o trenutnoj vanrednoj situaciji koja je zadesila našu zemlju, ali i čitav svet zbog pandemije koronavirusa. Brena je u jednom trenutku postala izrazito emotivna nakon što joj je pušten video iz Italije gde se sa balkona peva njen pesma, pa se zaplakala u programu uživo. "Reagujem preterano ljudski i emotivno u ovoj situaciji. Ceo svet se nikada nije našao na kolenima. Često mi se plače", rekla je Brena kojoj se otrgao jecaj. "Bože, gde sada da zaplačem usred emisije", rekla je ona. #korona #virus #covid19 #lepabrena #tvprva #jutro #jovanajoksimovic #suze #italija #karantin #samoizolacija #ostanikodkuce #snimak #beograd #srbija #poznati #showbizz #vesti #stars #kurir #kurirstars

