AMRA DŽEKO OBJAVILA SNIMAK IZ LUKSUZNE VILE: U raskošnoj sobi pokazala kako održava FORMU u trudnoći! (VIDEO)

The towel workout 👊🏻 Bilo kada i bilo gdje- potrebna su vam samo dva manja peškira, ili bilo šta što će bolje da klizi po parketu ili pločicama (majica, krpa..). Možete raditi na vrijeme (30-40 sekundi po vježbi, podijelite vrijeme ako se vježba radi na dvije strane) ili na broj ponavljanja (10-20). I tako 3 do 4 kruga. Odmor izmedju krugova 2-3 minute. (Cijeli video bez ubrzavanja je na mom YouTube kanalu) Kao što znate, ja se nalazim u blaženom stanju, 16 sedmica trudna... osjećam se odlično, i samim tim obavljam skoro sve vrste treninga kao i prije trudnoće (uključujući crossfit i vježbe s tegovima). Nemam komplikacije, sve je kako treba... sportom se bavim od svoje 6. godine i nikada nisam prestajala. Ovo je moja 4. trudnoća, i prethodne 3 sam iznijela svakodnevno trenirajući od početka do kraja. Imam sreću da zaista uživam svih 9 mjeseci, i svjesna da sam jedna od rijetkih sretnica, napominjem da je svaka trudnoća i svaka žena drugačija, da u zavisnosti od vaših fizičkih aktivnosti koje ste obavljale prije drugog stanja i trenutne zdravstvene slike, zajedno sa doktorom treba da odlučite koje stvari smijete raditi, a koje ne. Slušajte svoje tijelo. Ne forsirajte se (trudnice posebno). Meni nekad jednostavno dodje da mi se ne trenira- onda preskočim. Ali uglavnom se puno bolje osjećam u toku i poslije treninga, sretnija sam... a samim tim je i beba 😍 Uživajte ❤️ ************************************ Anytime and anywhere- you only need two small towels or anything that would slide better on wooden or ceramic floor (t-shirt, kitchen cloth..). You can do it on time (30-40 seconds each exercise, split time if exercise includes 2 sides) or counting the reps (10-20). Repeat the circuit 3 to 4 times. Rest between the circuits 2 to 3 minutes. (The full video without speeding is on my YouTube channel) As you may know, I am 16 weeks pregnant, I feel great and doing almost everything I used to do before, including crossfit and lifting weights. I started doing sports at 6 years old and I never stopped. This is my 4th pregnancy and during the other three before I trained every day from the beginning till the very last day. (Continues in comments)

