MINA KOSTIĆ VREME VOLI DA PROVODI U KUHINJI: Sada je otkrila šta SPREMA, pevačica dala i svoj RECEPT

Mina Kostić vreme u karantinu provodi sa ćerkom Anastasijom.

Kako je sama istakla, njih dve uživaju u zajedničkim trenucima i radu za školu, ali često vole da vreme provode i u kuhinji gde nastaju preukusni obroci, pa je jedan recept podelila sa svima.

"E ovako, danas sam spremala pilav a recept je sledeći: u šerpicu dodam malo maslinovog ulja, to dođe oko 2 kašike, zagrejem i dodam iseckani crni luk i praziluk to se dinsta par minuta, dodam iseckano jedno belo meso na kockice i to dinstam nekih 10 minuta... Dodam malo vodice, u blender ubacim šargarepu, celer, zelen. Izblendirano dodam u šerpicu i to se dinsta nekih 5 min, posle toga ubacim pola šolje pirinča i prelijem s vodom i ostavim da se sve krčka na tihoj vatri i pred sam kraj dodam i jednu izrendanu tikvicu... I to je gotovo! Jako je ukusno a i moje dete obožava. Uz ovo preporučujem i salatu, a ovog puta smo spremile ajsberg, šargarepa, i mladi kupus, isceđen limun, maslinovo ulje i malo soli", otkrila je Mina recept za savršen ručak.

