TAMO IZIGRAVA NEŠTO, A KROZ BAR BEŽI UPLAŠEN! Mensurov brat Ardijan ŽESTOKO o Tomoviću: Prava cava, mafijaš NA BATERIJE!

Ardijan Ajdarpašić bez dlake na jeziku progovorio je o velikom rivalu brata zadrugara, Vladimiru Tomoviću, i nije imao mnogo lepih reči da kaže za njega. On je, takođe, istakao i da lično poznaje Minu Vrbaški, te istakao kako se ona samo folira kad kaže da se ne seća njihovog susreta pre prve sezone ovog rijalitija.

"Onaj Vladimir Tomović je mafijaš na baterije. Nema ga nigde. Niko ga ovde video nije, a vratio se. Glupo mi je da ga komentarišem. On izigrava nešto u 'Zadruzi', al Bar je mali ovde. Niko ga ne spominje, da je pitam pričalo bi se o njemu", rekao je Ardijan, koji je zatim progovorio i o tome da li je Mensurova veza sa Minom osveta Vladimiru za neke njihove sukobe iz prošlosti.

"Ko je Tomović, kažite mi vi? Nemam lepe reči o njemu. Znamo se mi. On je cava, samo bih mu to rekao. Izigrava mafiju tamo. Bežao je kroz Bar uplašen, neka svađa je izbila, pobegao je odmah. Moj Mensur ima više hrabrosti od njega...", zaključio je on.

