MILICA SE SA MILOŠEM VIŠE I NE ČUJE! A evo šta kaže o životu sa Strugarom: Pevačica nikad iskrenije o LJUBAVI!

Ljubavni život pevačice Milice Todorović svakako jedna je od gorućih tema. Bilo da je reč o raskidu dugogodišnje veze sa Milošem Paunovićem ili višemesečna romansa sa glumcem Petrom Strugarom, ona je uvek bila iskrena u javnosti. Ali, o pomirenju o kom se spekuliše - ni da pisne! Međutim, kako je istakla, ona i Strugar nikada nisu živeli zajedno, već su neko vreme provodili u njenom, a neko u njegovom životnom prostoru.

Sa druge strane, sa bivšim Milošem se više i ne čuje.

"Kupila sam sebi stan u Beogradu nakon dugo godina štednje i zaista sam presrećna zbog toga. Ipak je jedno imati krov nad glavom, a drugo plaćati stanarinu. Nisam ga sredila do kraja, još fali nekoliko detalja kako bi to sve izgledalo kako sam zamislila, ali polako. Korak po korak. Ipak sam ostvarila jedan san, uspela sam sebe da obezbedim vrednim radom", ispričala je pevačica, pa se osvrnula i na bivšeg dečka Petra Strugara.

"Petar nije živeo kod mene u stanu, nego smo nas dvoje kao zaljubljeni par konstantno bili zajedno, malo kod mene, malo kod njega."

O pomirenju sa Petrom nije želela da priča, te je kratko poručila: "Ljubav je svuda", a ništa nije bila rečitija ni kada je reč o bivšem emotivnom partneru.

"Naravno da se ne čujem sa Milošem", istakla je ona.

Tokom pandemije korona virusa, sklonila u rodni Kruševac.

"Volim Uskrs kao hrišćanski praznik i najviše volim kad farbamo jaja. To nisam radila dugi niz godina i srećna sam što ćemo ove godine to raditi svi zajedno. Kad smo bili mali, svako je imao svoj zadatak tokom farbanja jaja, moj je bio da umačem vatu u ulje i obrišem svako jaje kako bi dobilo dodatni sjaj. Sećam se i da je baka biljkama pravila šare, tako da će me ovo sve vratiti u detinjstvo i jedva čekam", isšpričala je ona.

"U Kruševcu sam sa porodicom od kada je proglašeno vanredno stanje i mogu vam reći da meni ova samoizolacija prija, jer samo posle dugo vremena došla u rodni grad na duže. Prethodnih godina sam dolazila jednom ili dva puta godišnje, a sada sam nešto više od mesec dana ovde. Mi porodično volimo da provodimo vreme zajedno, igramo društvene igre, gledamo filmove, smejemo se, čitam knjigu, sedimo u dvorištu, igramo karte..."

"Pazim na ishranu, na režimu sam kod nutricionistkinje Ane, super mi ide, baš sam zadovoljna. Počela sam i da vežbam, tako da iz izolacije izlazim zgodna i mršava. Kritikuje me, ali to je više dobronamerna kritika, ona je uz mene i raduje se zajedno sa mnom kad dostignem željeni rezultat za tu nedelju. Uvek sam iskrena sa njom, kažem joj ako nekad prekršim plan ishrane, ona mi naredni dan koriguje nešto i sve bude super. Hvala joj za sve, najbolja je", dodala je Milica, da bi se potom osvrnula na sve popularniju pojavu među poznatima - sužavanje želuca operativnim putem.

"Ne bih rekla da je operacija želuca popularna, već da su se neki na to odlučili zato što im prekomerna kilaža utiče na zdravlje prvenstveno, a nakon toga im smeta i estetski. Nemam ništa protiv toga, treba ići kod proverenih doktora. Vidim da je Darko Lazić išao i da je skinuo skoro 30 kilograma, svaka čast."

Samoizolacija joj uopšte ne pada teško.

"Ne pada mi uopšte teško samoizolacija, ja sam kućni tip i lepo mi je da budem sa svojom porodicom, a sa prijateljima sam u svakodnevnom kontaktu", istakla je Todorovićeva, dodajući da će, čim bude ukinuto vanredno stanje, ponovo krenuti kod svog psihoterapeuta.

"Na psihoterapije svakako idem redovno, to je nešto sasvim normalno u 21. veku, to je mentalna higijena, što bi se reklo. I mislim da bi svako ko sebi to može da priušti trebalo da ide", zaključila je ona.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir