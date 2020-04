KRISTIJAN GOLUBOVIĆ I DALJE PAMTI KSENIJU PAJČIN: Bila je kod mene u stanu 2004. i zabavljali smo se! ŠOK DETALJI!

Kristijan Golubović progovorio je o ženi koja mu se svojevremeno dopadala, a niko nje mogao da poveruje njegovim rečima.

Golubović je izašao iz zatvora, pa je otkrio mnogo stvari o sebi, a jedna od njih je da se "zabavljao" sa pokojnom pevačicom Ksenijom Pajčin.

"Klasično loženje ne, ali da su mi se dopadale i da sam sa nekima bio, to da. Reći ću jednu i neprikosnovenu, sada je neki svojataju, a neki su je zaboravili, to je Ksenija Pajčin. Mi smo se zabavljali, ali baš zabavljali bez poljupca. Nije stiglo ništa da bude, ja to nikome do sada nisam to spomenuo", rekao je Golubović u "Ami Džiju" i dodao:

"Ona je 2004. bila kod mene u stanu. Išli smo po kafićima, jurili kolima, a svi su o tome pričali. Bila je snažna hemija, sa suprugom sam bio na izmaku emocija i žao mi je, eto."

