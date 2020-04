MARIJA ŠERIFOVIĆ NAPUSTILA BEOGRAD! 18 godina nije kročila u tu ulicu, pa otkrila šta je sve krila od Verice i Rajka!

Dragi Bravo, ne znam da li znas ali ja sam rodjena u Kragujevcu. Nekada davno Kragujevac je bio prestonica Srbije. Puno sam problema tu napravila kada sam bila mala. Danas sam ga precesljala uzduz i popreko. Dosta uspomena, neprospavanih noci, sakrivanja od Verica i Rajka, prvih zaljubljivanja, omiljenih sendvica, ljuljaski, mnogo pojedenih semenki ispred skole, problema sa profesorima... Pih bre leti vreme. Lep je ovaj moj grad Kragujevac 🤍 #VratilaSamSeKuci

