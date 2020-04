ANABELA SE BACALA PO KREVETU I URLALA: Marko će mi smrskati glavu! Luna je monstrum kao njen otac Gagi

Porodica Đogani ne prestaje da šokira gledaoce rijalitija „Zadruga 3“. Taman kada su svi pomislili da su sve videli, oni odu korak dalje. Anabela Atijas ponovo se posvađala na krv i nož sa ćerkom Lunom Đogani i zetom Markom Miljkovićem, koji je pretio da će je uhvatiti za glavu i nabosti je u zid ako mu još jednom priđe.

Kako bi zadrugari uspeli da reše probleme, na imanje su stigle brojne tužbe. Prva je bila Lunina jer je tužila Marka da je s njom iz sažaljenja. Naravno, priča se nije zaustavila na ovome jer se u sve umešala mama Anabela, pa je nastao haos.

- Padala sam u nesvest zbog tebe. Bitniji ti je rijaliti od ćerke - napala je Luna majku, koja je bila u šoku.

- Sramoto, sedi dole. Majka ti je dve godine padala u nesvest zbog tebe! Srećna si jer nemaš majku više, majku si oterala od sebe. Izdajice roda svoga. Marko me gura i udara, a ti ništa - urlala je Anabela, a potom otišla u sobu.

Miljković je tada skočio i otvoreno zapretio tašti da će je prebiti.

- Sram te bilo, manipulatoru jedan! Sledeći put kad mi priđeš, prođeš pored mene, uhvatiću te za glavu i baciću te o zid. Bolesnica jedna mi se unosi - urlao je Marko.

Atijasova je tada pobegla u sobu za rehabilitaciju, gde je doživela nervni slom. Za njom je odmah došla Ivana Šopić da je smiri, a Anabela je počela da urla, plače, da se baca po krevetu i da udara rukama i nogama.

- Pretvaraju me u manipulatora, ološa, nasilnika, najgoru majku na svetu. Ona meni kaže da mi je važniji rijaliti od nje? Ona meni to da kaže! Dve godine, bre, mučim se gledajući je, a ona to kaže! Sramoto, izdajice rođene majke, ko će da te gleda i poštuje sutra? Šutnuće te kao kera. Uništila si nam celu porodicu! Sve smo izgubili zbog tebe! Je*em li joj sve joj je*em! Ona se pretvorila u monstruma, to su geni od njenog oca. Mislila sam da moja ćerka nikada neće dati ruku na mene - vrištala je Anabela i plakala.

Potom je pevačica rekla da strahuje za svoju sigurnost zbog Miljkovićevih pretnji.

- Ne smem da prođem pored njega, treba da bežim po imanju. On čovek hoće da me ubije! Rekao je da će mi nabosti glavu u zid! Da će da mi smrska glavu! Dosta mi je da mi prete, ceo život mi prete i plaše me i imam problem s tim. U njegovim očima vidim zlo, ja mu smetam jer sam ga raskrinkala. On puni glavu Luni, namerno je rekao da je ona dobro od petka jer ja nisam tu. Ubedio je moje dete da se skloni od mene - plakala je Anabela.

