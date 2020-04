SRPKINJE SA MILIJARDAMA DOLARA NA RAČUNIMA! Naša glumica se udala za BOGATAŠA, a sigurno nikada niste ni čuli za nju!

One su već godinama poznate u srpskoj javnosti, ali malo ko zna da su zapravo milionerke. Pre nego što su osvojile srca svojih muževa, ili su pak oni osvojili njih, iza sebe su imale zanimljive karijere.

Nekadašnja mis Jugoslavije Jelena bin Drai udata je za arapskog šeika Saida Bin Draia, čije se bogatstvo procenjuje na dve milijarde dolara. Već dvadeset godina živi u Emiratima. Karijeru manekenke zamenila je karijerom poslovne žene, koja vodi računa o privatnoj bolnici, obdaništu, brojnim lokalima i kozmetičkom centru. Poseduje modnu liniju haljina, ali i nakita. Jelena i Said imaju troje dece, ćerku Asju i sinove Halila i Hamdana.

foto: Printscreen/Instagram

Slavica Ekleston u braku sa, sada već bivšim, vlasnikom „Formule 1“ Bernijem Eklstonom provela je 23 godine. Naime, kako glasine kažu Slavica i Berni upoznali su se dok je ona kao veoma uspešna maneknka radila brojne revije za modnu kuću „Armani“. Kako su oboje objasnili, ljubav se rodila na jednoj od trka F1 za VN Italije u Monci. Nakon tri godine zabavljanja usledio je brak, a iz te ljubavi rodile su se ćerke Tamara i Petra. Slavica je potom preuzela da vodi brojne poslove vezane za nekretnine i obaveze oko promocije „Formule 1“, a na brojnim večerama i druženjima uspela je da napravi svoju „mrežu kontakata“ koji su joj tokom života doneli ogromnu sigurnost.

Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Berendika, pre više od decenije odlučila je da okači mikrofon o klin i prekine muzičku karijeru. Nakon što je napustila žensku muzičku grupu koja je žarila i palila devedesetih i početkom dvehiljaditih godina, Ivana se udala za jednog od najbogatijih ljudi na svetu - milijardera Tomasa Jermoluka, jednog od osnivača kompanije Gugl. Njih dvoje su u braku petnaest godina, a žive u velelepnoj kući u Majamiju. U jednom intervjuu koji su dali nekoliko godina nakon venčanja, izjavili su da su još mladi za decu i da će roditeljska dužnost sačekati još nekoliko godina. U decembru 2016. godine na svet donela je blizance, devojčicu i dečaka, kojima su roditelji dali neobična imena - Zoe Mej i Kai Nikola.

foto: Printscreen Instagram

Ivana Božilović, koja se bavi glumom i manekenstvom, a američkoj javnosti je poznata kao supruga Endrua Fajerstouna, praunuka osnivača kompanije za proizvodnju guma "Firestone", dok se o njenom životu ne zna mnogo.

- Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili šta, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe - napisao je bio Endru jednom prilikom.

foto: Profimedia

Bivša članica grupe „Modelsice“ Sandra Meljničenko udata je za ruskog milijardera sa kojim je već 14 godina u braku. Udajom, sebi je obezbedila titulu pripadnice svetskog šou-biza. Aleksandra kako glasi njeno pravo ime, pre udaje bavila se pevanjem, ali i modelingom, preko kojeg je i upoznala supruga. Upoznavanje sa ruskim milijarderom Andrejom 2003. godine, a potom i svadba 2005. godine bilo je presudno za Sandrin dalji tok života. Na svadbenu ceremoniju potrošeno je 3 miliona funti.

foto: Printscreen YT

Anika Božić važi za arapsku princezu a od kada se udala za palestinskog biznismena nosi prezime al Saraž.

Anika je rođena u Sremskoj Mitrovici, odrasla je u Beogradu, a potiče iz dobrostojeće porodice stomatologa.

foto: Instagram screenshot

kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir