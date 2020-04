BEBI DOL I MASIMO SAVIĆ SU IMALI BURNU ROMANSU! Uvek je bilo BRDO LOVE, živeli smo ludo... A evo zašto više NE PRIČAJU!

Bebi Dol je uvek privlačila pažnju gde god se pojavi, pa tako i kada je reč o njenom ljubavnom životu. Ona je osamdesetih bila u vezi sa Masimom Savićem, ali nijedno više ne voli da govori o tome.

Kako je izgledala ta ljubav, možemo da zamislimo tek iz retkih osvrta Masima Savića, ali i iz snimka na kojem zajedno pevaju "Sunce sja, trava miriše".

- Bio je uporan i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvećem. Tada je počelo sve - otkrila je jednom prilikom Bebi.

foto: Printscreen

- To je bilo jedno vrlo veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živeli smo na vrlo visokoj nozi sve do rata. Živeli smo intenzivno, lepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to - ispričao je Masimo u intervjuu za magazin Grazia.

Razlog za raskid mnogi nikada nisu razumeli.

- Nismo mogli da se dogovorimo gde ćemo biti. Da li u Istri, Zagrebu ili Beogradu - otkrila je Bebi Dol jednom prilikom.

foto: ATA Images

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir